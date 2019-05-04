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В Киеве удалось задержать "серийного" грабителя лифтового оборудования

суббота, 04 мая 2019, 23:15
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4 мая в Киеве задержали “серийного” грабителя лифтового оборудования.

Об этом говорится в Facebook на странице КП “Управляющая Компания Деснянского района г. Киева”.

“Сегодня Национальной полиции удалось поймать "на горячем" вора, который совершил кражу подвесных кабелей на лифтовом оборудовании жилого дома на ул. Каштановая, 1/9”, - говорится в сообщении.

Вора удалось поймать благодаря сигнализации на лифтовом оборудовании дома. При этом злоумышленник успел перерезать кабели.

В комментариях к публикации пользователи довольны поимкой вора.

“Наконец поймали!!! Каштановая 15, есть фото с видеокамер”, - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве правоохранители задержали банду из троих серийных квартирных воров, у них при себе обнаружены инструменты для взлома и другие вещественные доказательства.

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