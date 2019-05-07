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Людей спасали из водных ловушек: новые фото и видео масштабного потопа в Виннице

вторник, 07 мая 2019, 12:25
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В результате мощного ливня в Виннице частично затопило некоторые улицы, потоки воды смывали канализационные люки и номера с автомобилей.

Об этом сообщает издание "20 минут".

Как сообщается, многие люди оказались на своих автомобилях в водных ловушках.

"Спасатели областного центра оказывают помощь водителям, автомобили которых оказались в водных ловушках. Самые проблемные – улицы, расположенные в низинных частях города. Бойцы ГСЧС обращаются к владельцам автотранспорта без крайней необходимости несколько часов не отправляться в путь. Из-за сильных осадков ливневые системы не успевают удалять дождевую воду", – сообщало ГУ ГСЧС Винницкой области.

После ливня начали поступать сообщения о найденных номерных знаках. Всего было обнаружено более 15 номеров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Бережанском районе Тернопольской области 28 апреля вследствие длительных осадков произошел масштабный потоп, после которого подтоплено оказалось 34 частных дома.

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