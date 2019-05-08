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Слишком несправедливо: в сети вспомнили трагически погибшего украинского ведущего

среда, 08 мая 2019, 23:50
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10 лет назад, 8 мая, в аварии разбился известный украинский ведущий Игорь Пелых.

Об этой трагической дате вспомнил на своей странице в Facebook известный украинский автогонщик, волонтер Алексей Мочанов.

"Сегодня 10 лет как в страшной аварии не по своей вине, пассажиром, погиб Игорь Пелих. Невосполнимая утрата. Вечная Память. Пухом Земля. Облаками - небо..." – подписал фото погибшего ведущего он.

В сети тут же стали комментировать пост волонтера, высказывая соболезнования по факту смерти Пелыха.

Напомним, ведущий погиб 8 мая 2009 года около 5 часов утра в результате ДТП в Киеве на проспекте Победы, 82. Ему было 35 лет. Похоронили ведущего на Байковом кладбище рядом с родителями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о гибели известного украинского волонтера Леонида Краснопольского.

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