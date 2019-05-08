Слишком несправедливо: в сети вспомнили трагически погибшего украинского ведущего

10 лет назад, 8 мая, в аварии разбился известный украинский ведущий Игорь Пелых.
Об этой трагической дате вспомнил на своей странице в Facebook известный украинский автогонщик, волонтер Алексей Мочанов.
"Сегодня 10 лет как в страшной аварии не по своей вине, пассажиром, погиб Игорь Пелих. Невосполнимая утрата. Вечная Память. Пухом Земля. Облаками - небо..." – подписал фото погибшего ведущего он.
В сети тут же стали комментировать пост волонтера, высказывая соболезнования по факту смерти Пелыха.
Напомним, ведущий погиб 8 мая 2009 года около 5 часов утра в результате ДТП в Киеве на проспекте Победы, 82. Ему было 35 лет. Похоронили ведущего на Байковом кладбище рядом с родителями.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о гибели известного украинского волонтера Леонида Краснопольского.