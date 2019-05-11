Закопали и забыли: появились показательные фото кладбища боевиков ДНР на Донбассе

Большинство могил ликвидированных боевиков на Донбассе остаются заброшенными, неухоженными и всеми забытыми.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото заброшенных надгробий и могил.

"Эволюция табличек. Что характерно, погибли они 12/08/14. С тех пор никто не удосужился устроить на могиле хотя бы самое дешевое надгробие. Кому нужны два дурачка из Чехии и один из Константиновки, умершие за "русский мир"?" – подписал один из снимков блогер.

В сети прокомментировали снимки, подметив еще одну важную деталь.

"А у могил на заднем плане даже крестов не появилось…" - комментируют фото заброшенных могил боевиков в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото кладбища боевиков во временно оккупированном Алчевске (Луганская область).