Певец протух: легенда русского рока разгневала сети заявлением о "битве" против РПЦ в Екатеринбурге

Лидер российской рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин назвал конфликт вокруг строительства храма РПЦ в сквере в Екатеринбурге "манипуляцией".

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами. Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно", – заявил Шахрин.

В сети отнеслись к заявлению легендарного рокера с негативом.

"Считаю, что господину Шахрину пора объявить бойкот! Уважала его раньше, тьфу, полное разочарование его персоной", "Да, время не щадит никого, а неумеренный алкоголь зло. Встретить старость в компании маразма - это худшее из наказаний", "А что вы так за Шахрина удивляетесь? Вот он в совковом фильме про свердловский рок-клуб сожалеет, что молодежь слушает западную музыку", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Екатеринбурге 13 и 14 мая прошли протесты в связи с уничтожением сквера ради постройки храма святой Екатерины, в результате которых десятки активистов были задержаны.