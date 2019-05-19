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На Донбассе задержан боевик ЛНР, мечтавший об украинской армии: видео

воскресенье, 19 мая 2019, 11:19
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В Луганской области разоблачили боевика так называемой ЛНР, который сбежал оттуда и решил пойти на контрактную службу в украинской армии.

Об этом сообщает начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

34-летнего жителя пгт. Меловое задержали во время проверки оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области. Как выяснилось, весной 2015 года он находился в танковом батальоне армии так называемой ЛНР.

По словам задержанного, он отправился в Луганск на заработки. По прибытию на автовокзал познакомился с местным жителем, который за рюмкой предложил ему поступить в танковое подразделения боевиков. Согласившись на предложение, мужчина с новым другом отправился в местный "военкомат", где ему выдали оружие, форму, зачислили на должность водителя и направили в танкового батальона в городе Брянка.

Через некоторое время, когда подразделение боевика начали отправлять на передовые позиции, он, испугавшись, покинул ряды НЗФ.

Впоследствии, вернувшись домой, мужчина решил пойти на контрактную службу в украинскую армию, но благодаря оперативникам полиции, дальнейшую судьбу горе-воина будет решать не военком, а украинский суд.

Сейчас мужчину передали в Службу безопасности Украины, где он активно сотрудничает с правоохранителями.

Как сообщал "Апостроф", на блокпосту "Петропавловка" в Станично-Луганском районе полиция задержала 46-летнего боевика разведывательного взвода так называемой ЛНР.

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