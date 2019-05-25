Подарок от Путина: в Аргентине на экс-президента завели серьезное дело

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлены обвинения в "сокрытии, уничтожении и незаконном вывозе исторических документов", которые она получила в подарок от российского президента Владимира Путина.

Как сообщает западные издания, речь идет о письме национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина. По словам Киршнер, документ она получила от Путина во время официального визита в Москву в марте 2015 года.

По версии следствия, письмо нашли в доме Киршнер в Эль-Калафате в аргентинской провинции Санта-Крус. Всего у нее было изъято 49 коробок с документами, которые фигурировали в качестве следственных материалов по делу о коррупции.

Послание, врученное Путиным, датировано 26 декабря 1835 года. Оно было отправлено руководителем перуанской армией Хосе де Сан-Мартином чилийскому единомышленнику Бернардо О’Хиггинсу. Письмо было унаследовано его сыном, а потом его передали Национальной библиотеке Чили. По словам историков, документ пропал в 1979 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Аргентине определился новый президент.