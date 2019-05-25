Украина ушла под воду после мощных ливней: опубликованы видео масштабных потопов

Жители ряда украинских городов продолжают делиться кадрами масштабных потопов, которые были вызваны обильными ливнями, прошедшими страной 24 мая.
Судя по опубликованным роликам в сети, больше всего от осадков пострадал Харьков. Здесь некоторые улицы превратились в реки. Также аномальные осадки выпали в Херсоне.
"Обрыв линий электропередач, поднятие воды в реках, отключение газа и поврежденное имущество - непогода продолжает преподносить сюрпризы украинцам, на этот раз под прицелом оказалось Прикарпатье", - пишут пользователи.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 25-26 мая в Киеве температура воздуха будет стабильная, однако прогнозируются осадки.