RU   UA   EN  

суббота, 25 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 мая

08:00
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения и именины Антона: какой праздник 25 мая
07:53
В Украине прошли испытания обновленных крылатых ракет: опубликовано видео
07:25
Украина ушла под воду после мощных ливней: опубликованы видео масштабных потопов
06:32
Козырь для Кремля на 40 лет: названа главная опасность референдума Зеленского о мире с Россией
06:30
Гороскоп на 25 мая: Тельцы запутаются, а Раки смогут исполнить чье-то желание
05:36
На популярном украинском курорте произошла трагедия: опубликовано фото
05:31
Uber запускает "подводное такси": опубликовано яркое видео
04:39
Пляж превратили в окопы: появилось странное фото из Евпатории
03:32
В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР: опубликованы фото и видео
01:34
Воронка в ад: сети впечатлило жуткое видео стихии на побережье в США
00:27
Пример для "героев парковки": в сети показали непривычные фото, сделанные в Киеве
00:10
Канада - Чехия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина ушла под воду после мощных ливней: опубликованы видео масштабных потопов

суббота, 25 мая 2019, 07:25
переглянути новину українською

Жители ряда украинских городов продолжают делиться кадрами масштабных потопов, которые были вызваны обильными ливнями, прошедшими страной 24 мая.

Судя по опубликованным роликам в сети, больше всего от осадков пострадал Харьков. Здесь некоторые улицы превратились в реки. Также аномальные осадки выпали в Херсоне.

"Воды по-колено. Она прибывает ливневки не справляются. Всем распространить инфу, принять к сведению!!!" - пишут жители Харькова.
Не обошла непогода и Прикарпатье, где подтопило не только дороги, но и дома.

"Обрыв линий электропередач, поднятие воды в реках, отключение газа и поврежденное имущество - непогода продолжает преподносить сюрпризы украинцам, на этот раз под прицелом оказалось Прикарпатье", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 25-26 мая в Киеве температура воздуха будет стабильная, однако прогнозируются осадки.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: