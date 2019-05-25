Украина ушла под воду после мощных ливней: опубликованы видео масштабных потопов

Жители ряда украинских городов продолжают делиться кадрами масштабных потопов, которые были вызваны обильными ливнями, прошедшими страной 24 мая.

Судя по опубликованным роликам в сети, больше всего от осадков пострадал Харьков. Здесь некоторые улицы превратились в реки. Также аномальные осадки выпали в Херсоне.

"Воды по-колено. Она прибывает ливневки не справляются. Всем распространить инфу, принять к сведению!!!" - пишут жители Харькова.

Не обошла непогода и Прикарпатье, где подтопило не только дороги, но и дома.