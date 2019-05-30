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В сети показали фото "моста смерти" в Запорожье

четверг, 30 мая 2019, 00:28
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Жители Запорожья встревожены состоянием одного из главных мостов города, на котором недавно произошел трагический случай.

В социальных сетях пользователи показали фотографию Преображенского моста, на которой видно, что он находится в аварийном состоянии.

Так, на снимке запечатлено неприкрытое отверстие на мосту. В комментариях один из жителей города пожаловался, что едва не попал в яму, когда ехал здесь на велосипеде.

Отметим, что 27 мая местные СМИ сообщали о гибели здесь 21-летнего парня, который упал с недостроенного моста. Позже стало известно, что молодой человек упал по собственной неосторожности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Бурчак Запорожской области погибли двое несовершеннолетних мальчиков, один из которых хотел сделать эффектный снимок возле оросительного канала.

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