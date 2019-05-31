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Пассажирский поезд под Киевом забросали камнями: подробности нападения

пятница, 31 мая 2019, 18:26
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Группа хулиганов между селами в Киевской области поздно вечером забросала камнями поезд Львов-Киев.

Об этом уведомили в пресс-службе национального перевозчика "Укрзализныця".

Вследствие нападения было разбито лобовое стекло в кабине, а также боковое стекло вагона.

"30 мая, в 22:50 на перегоне Сорочий Брод - Мотовиловка возле Киева хулиганы забросали камнями скоростной поезд № 716 Львов - Киев, в результате чего разбито лобовое стекло кабины машиниста и боковое - пассажирского вагона", - сказано в сообщении перевозчика.

Отмечается, что в результате нападения пострадавших не обнаружено. "Укрзализныця" подсчитала ущерб, нанесенный хулиганами – он составил больше 8 тысяч долларов. Для проведения ремонта поезда он был снят с маршрутов на трое суток.

"Укрзализныця" отмечает, что с начала 2019 года хулиганы нанесли ущерб компании на 700 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее “Укрзализныця” открыла продажу билетов на 18 летних поездов в направлении морских курортов Украины в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне.

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