​Скандальный российский журналист угодил в базу "Миротворца"

Известный российский журналист Владимир Познер попал в списки "Чистилища" из-за поездки в оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

При этом, согласно снимкам и предоставленной информации, Познер посещал Крым вместе с журналисткой и телеведущей Еленой Ищеевой, которая также попала в базу.

Познер - советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения (1994—2008), писатель. Ведёт авторскую программу "Познер" на "Первом канале".

Ищеева с 2008 года — совладелец, член совета директоров информационного интернет-портала "Банки.ру", куда входит также ресурс Finparty.ru, освещающий неформальную и ночную жизнь финансовой элиты. Она также возглавляет телевизионный проект "Банки-ТВ" и оргкомитет премии "Банк года". C 2015 года — руководитель портала Finparty.ru.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году Познер заявил, что Крым "всегда был российским", а потерю базы в Севастополе допустить было нельзя.