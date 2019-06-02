В Украине создали и запустили ракету на твердом топливе: опубликованы фото

В Украине студенты и преподаватели Днепровского национального университета им. Олеся Гончара создали ракету-носитель, который был успешно запущен вместе с двумя спутниками.

Об этом сообщает Министерство науки и образования Украины.

Известно, что запуск ракеты прошел на полигоне Павлоградского механического завода. Как рассказал ректор ДНУ им. Олеся Гончара Николай Поляков, это уже второй этап масштабного проекта запуска студенческой ракеты.

"Первый состоялся в прошлом году весной. Тогда нам удалось успешно запустить ракету-демонстратор, зафиксировать недостатки и устранить их. Эта же ракета была подготовлена в качестве прототипа носителя для запуска университетских исследовательских аппаратов на высоту до 3 километров", - отметил он.

Отмечается, что для проектирования изделия авторы использовали макеты ракет, применяемых в военной области. После запуска ракета выпустила два спутника. Они позволили измерить атмосферное давление и температуру на заданной высоте, снять пробы воздуха, осуществить фото и видеосъемку.

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