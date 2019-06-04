Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом

В сети раскрыли биографию задержанных полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщают в Telegram-канале THE NEWSROOM.

Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Сегодня им должны вручить подозрение уже по 115 статьей УК (умышленное убийство).

Владимир Петровец

Так, 42- летний Владимир Петровец уже год работает в отделе полицейского реагирования Переяслав-Хмельнийцькой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Никакой другой образования у него нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в спецподразделении "Кобра" (расформированной в 2008 году за показанный "фак" Арсению Яценюку от заместителя главы подразделения Алексея Кожи).

После этого Петровец вернулся в дорожный патруль. Однако в 2015, во время реформы МВД был уволен, а затем назначенный командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. В 2017 он снова вернулся на дороги Киевской области полицейским взвода №5.

С марта 2018 работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

Иван Приходько

Второй задержанный по делу убийства 31-летний Иван Приходько. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум по профессии слесарь. После армии Приходько пошел работать в ГАИ. С 2010 года - водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году вернулся работать инспектором ГАИ.

В 2015 подозреваемый стал командиром отделения взвода в 5 роте киевской полиции. 17.02. 2016 года его уволили из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановили решением Окружного админсуда Киева. Далее Приходько вернулся работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году он получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды.

С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницкую больницу был доставлен 5-летний мальчик с огнестрельным ранением в голову. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома и перелом височной кости.

Позже пятилетний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Как сообщал "Апостроф", на полицию и Министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым обрушилась волна гнева и жесткой критики из-за смерти ребенка, которого убили копы.