RU  UA  EN

вторник, 4 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 июня

22:15
Зеленский в ЕС высказался о ПриватБанке и идее дефолта
22:05
Кличко сделал неожиданное заявление по выборам и Саакашвили: видео
21:52
Ликвидация УПЦ (КП) в Украине: ПЦУ опубликовала видеофакт
21:27
Подробности по новым подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего мальчика
21:25
Легендарный украинский клуб не сумел обыграть команду из села в битве за выживание: видеообзор
21:10
Безнаказанность убивает: онлайн трансляция протестов из-за убийства Кирилла Тлявова
21:06
По Киеву новая волна минирований: кому досталось в этот раз
20:57
"Карпаты" не смогли выиграть первую битву за выживание
20:53
Политологи высказались о шансах "партии мэров" на выборах в Раду
20:45
Появилось видео самоликвидации боевиков на Донбассе
20:29
Убийство ребенка полицейскими: правозащитники рассказали о последствиях
20:09
Раде предложили наказывать жителей Донбасса за паспорт РФ: в чем суть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом

вторник, 04 июня 2019, 13:25
переглянути новину українською

В сети раскрыли биографию задержанных полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщают в Telegram-канале THE NEWSROOM.

Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Сегодня им должны вручить подозрение уже по 115 статьей УК (умышленное убийство).

Владимир Петровец

Так, 42- летний Владимир Петровец уже год работает в отделе полицейского реагирования Переяслав-Хмельнийцькой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Никакой другой образования у него нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в спецподразделении "Кобра" (расформированной в 2008 году за показанный "фак" Арсению Яценюку от заместителя главы подразделения Алексея Кожи).

После этого Петровец вернулся в дорожный патруль. Однако в 2015, во время реформы МВД был уволен, а затем назначенный командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. В 2017 он снова вернулся на дороги Киевской области полицейским взвода №5.

С марта 2018 работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

Иван Приходько

Второй задержанный по делу убийства 31-летний Иван Приходько. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум по профессии слесарь. После армии Приходько пошел работать в ГАИ. С 2010 года - водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году вернулся работать инспектором ГАИ.

В 2015 подозреваемый стал командиром отделения взвода в 5 роте киевской полиции. 17.02. 2016 года его уволили из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановили решением Окружного админсуда Киева. Далее Приходько вернулся работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году он получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды.

С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницкую больницу был доставлен 5-летний мальчик с огнестрельным ранением в голову. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома и перелом височной кости.

Позже пятилетний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Как сообщал "Апостроф", на полицию и Министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым обрушилась волна гнева и жесткой критики из-за смерти ребенка, которого убили копы.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: