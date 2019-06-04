Глава Нацполиции сделал громкое заявление по резонансному убийству копами ребенка: видео

3 июня председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства 5-летнего Кирилла работниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Сейчас было принято мной решение и согласовано с министром, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято такое кадровое мной решение через 10 минут", - заявил Князев.

В свою очередь, Дмитрий Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования по потере родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС", - подчеркнул Ценов.

Как сообщал "Апостроф", вечером 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Напомним, в отделе коммуникации полиции Киевской области заявили, что из двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, стрелял только один.