Подробности по новым подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего мальчика

В момент трагедии с 5-летним Кириллом Тлявовым, на месте ЧП вместе с подозреваемым находились еще два человека, личности которых установлены.

Об этом рассказал адвокат семьи пострадавших Александр Щербина, передает УНН.

"Об этом говорил прокурор и сторона защиты - есть свидетельства, что действительно во дворе были четыре человека", - сказал он.

Кроме того, по его словам, среди этих лиц есть несовершеннолетний сын подозреваемого правоохранителя.

"Обе личности установлены. Один из них сейчас находится в качестве свидетеля. В отношении сына я пока сообщить не могу, так как не видел таких документов", - отметил юрист.

Второе лицо, по словам адвоката, знакомый подозреваемых, который на момент трагедии заходил в гости.

"На самом деле, по данным предварительного расследования, - четыре человека. Из них двум объявлено о подозрении. Третьему в настоящее время решается вопрос, мы будем ходатайствовать, возможно. Будем решать этот вопрос уже завтра. Будем ходатайствовать также о применении меры пресечения или, по крайней мере, сообщении о подозрении. Надо посмотреть, какая есть информация и доказательства у органов досудебного расследования", - добавил адвокат.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.