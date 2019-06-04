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Безнаказанность убивает: онлайн трансляция протестов из-за убийства Кирилла Тлявова

вторник, 04 июня 2019, 21:10
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По всей Украине во вторник и среду, 4-5 июня, в 19.00 проходят акции протеста "Безнаказанность убивает".

Протесты стали реакцией на трагическую гибель 5-летнего Кирилла Тлявова, которого, по предварительным данным, из огнестрельного оружия ранили двое пьяных полицейских.

Протесты проходят, в частности, в Киеве, Черкассах, Харькове, Луцке, Одессе и других городах страны близ управлений полиции.

В анонсе события на Facebook говорится, что трагедия является "показателем" эффективного управления "и так называемой" реформы "МВД под руководством министра Авакова".

Онлайн трансляция из Киева

Видео с акции в Киеве

"Апостроф" следит за событиями онлайн.

20:48 Видео с акции в Переяславе-Хмельницком. Туда отправилось множество активистов из Киева. Отметим, что акция там была довольно горячей. В частности, когда активисты стали писать на здании полиции "убийцы", вышли правоохранители со щитами и оттеснили активистов. После этого в полицейских полетели петарды и взрывпакеты. Впрочем, до серьезных столкновений дело не дошло.

20:10 Видео с акций протеста из разных городов Украины.

Черкассы

Львов

Киев

Запорожье

Хуст

Харьков

Винница

Луцк

Одесса

Николаев

Тернополь

19:20 Короткое видео с акции во Львове.

19:06 Под зданием МВД в Киеве люди несут детские игрушки и цветы. Активисты держат плакаты с требованием об отставке Авакова.

19:00 В Киеве на митинг пришла мама убитой в декабре 2017 года Ирины Ноздровской. Она в отчаянии из-за того, что убийцы ее дочери до сих пор не найдены и грозится, что последним ее шагом будет самосожжение под зданием МВД.

18:57 Онлайн трансляция из Полтавы.

18:50 Видео с акции в Кировограде. К людям вышел начальник Нацполиции области.

18:45 Тем временем стало известно, что глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с семьей убитого Кирилла.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - сказал Аваков.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая в одну из больниц Переяслав-Хмельницкого доставили 5-летнего мальчика с травмой головы. Впоследствии врачи установили, что ребенок получил травму в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Следователи подозревают, что виновниками являются двое полицейских, которые устроили стрельбу, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В понедельник, 3 июня, стало известно, что мальчик умер в больнице от полученного ранения.

4 июня суд в Киеве арестовал на 60 суток обоих подозреваемых по делу - Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Вместе с тем, появилась информация о новом подозреваемом.

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