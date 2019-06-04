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Стало известно о новом подозреваемом в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком: видео

вторник, 04 июня 2019, 14:07
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Оружие, из которого убили 5-летнего Кирилла, могло быть в руках несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщает телеканал "Прямой", ссылаясь на слова адвоката семьи погибшего 5-летнего Кирилла Александра Щербины.

Он отметил, что причастным к убийству в Переяслав-Хмельницком может быть другой ребенок - сын кого-то из фигурантов дела. Якобы отец давал своему сыну оружие для стрельбы.

"Собственник дома <...> имел при себе оружие. Это была его оружие. Ребенок также пользовалась оружием и осуществляла выстрелы ", - сообщил адвокат.

На вопрос, могло быть на месте преступления больше, чем двое подозреваемых, Щербина ответил: "Да, возможно". Он также подчеркнул, что оружие исчезло с места преступления.

"Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей следует, что оружие было и с него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска где-то пропало, хотя оно находилась на крыльце дома", - отметил адвокат.

Данную информацию подтвердил и прокурор. Также отмечается, что сторона защиты обвиняемых обеспокоена тем, что малыш погиб от одного выстрела, а подозреваемых двое.

Кроме этого, Щербина сказал, что сторона защиты обвиняемых подаст апелляцию на решение суда, который 4 июня арестовал на 60 суток лейтенанта Национальной полиции Ивана Приходько и сержанта Владимира Петровке.

Со своей стороны адвокат рассказал, что готовится гражданский иск, однако сумма компенсации и с кем именно будет судиться семья погибшего, пока неизвестны.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницкую больницу был доставлен 5-летний мальчик с огнестрельным ранением в голову. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома и перелом височной кости.

Позже пятилетний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Как сообщал "Апостроф", около здания МВД выбросили игрушки, которые люди принесли в память об убитом полицейскими 5-летнем Кирилле.

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