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Убийство ребенка полицейскими: правозащитники рассказали о последствиях

вторник, 04 июня 2019, 20:29
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В связи с убийством пятилетнего Кирилла Тлявова должна последовать череда увольнений руководителей, непосредственно причастных к инциденту.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Есть у нас такой приказ №90, согласно которому, если кто-то из полицейских совершил правонарушение, то все начальники по вертикале должны отвечать. Например, если сел полицейский пьяным за руль, то уволили не только его, а и непосредственного начальника в райотделе, замначальника райотдела, начальника райотдела, а иногда и начальника областного управления увольняли за такие вещи. Но я полагаю, что это неправильный подход и ответственность должна быть индивидуальной - нести ее должен тот, кто совершил правонарушение. Поэтому не думаю, что было бы правильно уйти министру в отставку по такому случаю. В США каждый год полицейские убивают тысячи людей, и никто в отставку не уходит", - говорит он.

С ним согласен и правозащитник Эдуард Багиров. "Если подчиненный Авакова совершает такое тяжкое преступление, как убийство ребенка, то я не вижу тут прямой связи с министром. Можно требовать отставки, но нет причинно-следственной связи", - уверяет он.

В тоже время, по его мнению, есть и другая сторона вопроса. Реформирование полиции и всей структуры МВД. Если полицейские сначала проходят аттестацию, а потом стреляют по мишеням в жилых кварталах, значит с реформой явно что-то не так.

"Результат реформ — это политическая и юридическая ответственность министра внутренних дел", - добавляет Багиров.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.

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