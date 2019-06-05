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Аваков раскрыл новые детали убийства копами 5-летнего мальчика

среда, 05 июня 2019, 16:16
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Во время стрельбы по Кириллу Тлявову в Переяславе-Хмельницком 31 мая, табельное оружие стрелявшие правоохранители не использовали.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Интерфакс.

"Дело не в оружии, в данном случае оружие не было табельным. В данном случае частная группа из 4 лиц выехала пострелять. Мы считаем, что (они были, - прим. ред.) выпившие, адвокаты говорят, что нет. Но если ты полицейский, если ты государственный служащий, то у тебя есть нормы поведения, которые ты не можешь нарушать, даже если ты сейчас не на службе", - сказал он.

Также Аваков указал на важный момент в расследовании убийства.

"Могу сказать, что, по моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве – четверо тех, кто стрелял, а кто именно – определит следствие, может все, может один, чья пуля и т.д., - а также та женщина, которая спрятала то ружье, и таким образом способствовала сокрытию преступления – это тоже необходимо квалифицировать, но это дело на данный момент, ГБР".

Кроме того, в связи с трагедией МВД Украины проверит на профпригодность всех тех, кто не прошел аттестацию и восстановившихся на службе по решению суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее Аваков сделал важное заявление о своей отставке в связи с убийством Кирилла Тлявова.

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