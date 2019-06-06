Пиши жалобу я не боюсь никого: сети разгневал инцидент в Днепре с водителем маршрутки и матерью погибшего АТОшника

4 июня в Днепре разгорелся скандал в одной из маршруток, когда водитель по-хамски отнесся к женщине, сын которой погиб во время боевых действий на Донбассе.

Как сообщила в Facebook сама пострадавшая Галина Кузьменко, инцидент произошел в маршрутке №244 по маршруту Подгородное - Днепр.

Когда женщина показала удостоверение семьи погибшего в войне с российскими захватчиками, водитель начал ей грубить.

"Ты в АТО служила ? Ну и что ,что твой сын погиб . С-ка, б-дь, знал бы не становился. Пиши жалобу я не боюсь никого", - заявил мужчина.

"Хотела эту физию занятия, так закрыв камеру. Мой сын, боец "Днепр -1" умер от ран, полученных в Иловайске. Но я не служила в АТО, только постоянно принимаю участие в боях за человеческое достоинство", - описала ситуацию пострадавшая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Днепре мужчина и женщина открыли стрельбу с балкона на десятом этаже: рядом находилась детская площадка.