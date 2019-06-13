На Донбассе на шахте погибли двое рабочих: первые подробности

12 июня в Донецкой области на шахтоуправлении Покровское погибли двое шахтеров.

Как сообщили в пресс-службе шахтоуправления, здесь погибли горнорабочий очистного забоя и машинист подземных установок.

В прокуратуре Донецкой области уточнили, что причиной трагедии стали полученные горняками травмы в результате нарушения правил безопасности.

По данным ведомства, одного из рабочих прижало к стене, в результате чего он получил открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка и открытый перелом костей таза. Он скончался на месте.

В тот же день другой горняк попал под конвейерную дробилку. Полученные травмы также оказались смертельными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 29 мая на шахте "Лесовая" в селе Селец Львовской области произошел обвал породы: погибло двое шахтеров.