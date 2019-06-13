RU  UA  EN

четверг, 13 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 июня

22:47
На Донбассе на шахте погибли двое рабочих: первые подробности
22:18
Суд по делу активиста Нацкорпуса, который стрелял в харьковского журналиста: реакция соцсетей
22:18
Нужно действовать: Тимошенко предложила свой план возрождения Украины
22:17
Простить и отпустить: Усик жестко высказался о конфликтах
21:50
Не стрелять в ответ: в ОБСЕ поддержали скандальный план Кучмы по Донбассу
21:20
Суд вынес вердикт по миллиардному спору Ахметова с Коломойским: подробности
21:17
Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 принял громкое решение по главному тренеру
20:40
ГБР разработало механизм взаимодействия между госструктурами для пресечения пыток - Варченко
20:36
Украине грозит серьезное наказание из-за болельщиков
20:31
Станет мишенью для удара: в РФ жестко ответили на военное присутствие США в Польше
20:04
Еще один известный комик идет в Раду от “Слуги народа”
19:31
Форточка возможностей: в России заговорили о возможном перемирии с Украиной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе на шахте погибли двое рабочих: первые подробности

четверг, 13 июня 2019, 22:47
переглянути новину українською

12 июня в Донецкой области на шахтоуправлении Покровское погибли двое шахтеров.

Как сообщили в пресс-службе шахтоуправления, здесь погибли горнорабочий очистного забоя и машинист подземных установок.

В прокуратуре Донецкой области уточнили, что причиной трагедии стали полученные горняками травмы в результате нарушения правил безопасности.

По данным ведомства, одного из рабочих прижало к стене, в результате чего он получил открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка и открытый перелом костей таза. Он скончался на месте.

В тот же день другой горняк попал под конвейерную дробилку. Полученные травмы также оказались смертельными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 29 мая на шахте "Лесовая" в селе Селец Львовской области произошел обвал породы: погибло двое шахтеров.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: