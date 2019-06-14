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Никита довоевался: опубликованы фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика

пятница, 14 июня 2019, 03:33
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На Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных вооруженных формирований Никита Руденко, родом из Суходольска Луганской области – оккупированного города у самой границы с Россией.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Точная дата смерти боевика – 10 июня.

"10.06.19, Руденко Никита из Суходольска. Всё будет Украина и победа за нами!", - написал он.

На сайте "Миротворец" Руденко уже внесен в список ликвидированных. Отмечается, что дома, на территории, удерживаемой гибридными силами боевиков и российской армии, у него остались мать и отчим. Боевику было 23 года, воевать против армии своей страны в составе террористических группировок он пошел сразу же после начала российской агрессии, тогда ему было 18 лет.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбасе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак. "В общем - передоз. Скоропостижно скончался", - сообщили в комментариях знакомые боевика.

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