От боевиков ДНР в Марьинку прилетели смертельные "сюрпризы": опубликованы фото

В пятницу, 14 июня, боевики обстреляли Марьинку, которая на данный момент полностью находится под контролем украинских военнослужащих.

Об этом сообщает фонд Вернись живым, публикуя фото с места обстрела.

"Это - последствия сегодняшнего (14.06.2019 г.) прямого попадания снарядов боевиков в Марьинке. По предварительным данным, пострадали пять гражданских", - говорится в подписи к снимкам.

Отметим, что на новых позициях в Марьинке украинские военнослужащие закрепились в среду, 12 июня. Часть города, которую до недавнего времени частично контролировали боевики, теперь снова находится под украинским флагом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с новой позиции под Донецком.

Также появилось видео о бесчинствах озверевших боевиков на Донбассе.