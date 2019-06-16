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​И без воды замечательно: жители Крыма опять жалуются на оккупантов

воскресенье, 16 июня 2019, 12:09
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Жители оккупированного Армянска, в котором летом прошлого года произошла экологическая катастрофа, жалуются на очередное издевательство оккупационных властей.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Армянск в 100 градусов жары без воды, но в истерике", - подписала блогер пост крымчанки.

Жительница Армянска пожаловалась в сети, что у них из крана три дня бежала ржавая вода, а на четвертый день ее и вовсе отключили.

"Если в Армянске случайно есть вода,то она ржавая но Консольтинов сказал,что Крыму то и без воды замечательно", - подписала RoksolanaToday&Крым25% соответствующее фото.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото пейзажа в Армянске в оккупированном Россией Крыму, где произошла катастрофа на заводе "Крымский титан".

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