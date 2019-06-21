Суд объявил приговор наводчику катастрофического обстрела Мариуполя

Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на судебный реестр.

Сообщается, что суд признал Кирсанова виновным по статьям о "создании террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Кирсанова приговорили к 9 годам тюрьмы еще в 2016-м, как отмечает издание, но он подал апелляцию и был повторное рассмотрение дела.

Кроме того, приводится содержание приговора. Так, осужденный передавал боевикам данные о местах дислокации, численности и маршруты передвижения подразделений и военной техники ВСУ в Мариуполе и Донецкой области.

Отмечается также, что боевики получали от Кирсанова данные о результатах обстрелов членами группировки "ДНР" поселков Заря, Гнутово, Виноградное, микрорайона "Восточный".

"Согласно приговору, во время обыска по месту жительства обвиняемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в феврале Служба безопасности (СБУ) задержала еще двух граждан Украины, причастных к обстрелу Мариуполя.