В Чернигове руководство лицея попало в историю из-за парня в инвалидной коляске: видео

В Чернигове разгорелся скандал вокруг одного из лицеев города, где учителя и руководство учебного заведения отказали ученице выступить с танцевальным номером на выпускном.

Как говорится в сюжете телеканала "112 Украина", руководству лицея не понравилось то, что партнер выпускницы с ограниченными возможностями на коляске.

Инцидент активно начали обсуждать в социальных сетях. Также ситуацию прокомментировал глава Управления образования Василий Билогура.

"Ситуация тщательно изучается. Если информация, приведенная в телесюжете, подтвердится, я разделяю общественное возмущение и прошу прощения у детей и их родителей. И советую это сделать всем причастным.

Также подчеркиваю недопустимость буллинга в адрес школьницы из-за ее позиции и в адрес учителей учебного заведения", - отметил он.

В свою очередь учительница Виктория Лихута заявила, что девочке отказали из-за переполненной программы выпускного вечера.

"Номеров оказалось больше, чем мы планировали. Во время генеральной репетиции в зал вошли два человека, которые сказали, что хотят взять интервью. Съемка велась без предупреждения. Мне задавали провокационные вопросы, чтобы сделать громкий материал", - сказала она.

Педагог добавила, что позже номер выпускницы и ее партнера все же включили в программу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 31 мая выпускники столичных школ устроили веселые купания в фонтанах.