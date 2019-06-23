​Защитить верующих и имущество: Филарет обратился за помощью к Авакову

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского патриархата от "противоправных действий ПЦУ".

Фотокопию его обращения обнародовал протоиерей Николай Лагодич в Facebook.

В документе в частности отмечается, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит главу МВД дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщал "Апостроф", православная церковь Украины временно запретила служения двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".

Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что почетный патриарх ПЦУ Филарет не слышит доводов о своем ошибочном мнении.