RU  UA  EN

воскресенье, 23 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июня

18:21
​Защитить верующих и имущество: Филарет обратился за помощью к Авакову
18:05
Украинский баскетболист завоевал золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео
17:56
​В сети показали типичных "русиш швайне" на отдыхе в Крыму
17:21
​Марш равенства в Киеве: опубликован яркий фоторепортаж
17:20
Российский футболист сыграл в майке с лозунгом против России: опубликовано фото
17:00
Гороскоп на завтра: Водолеи станут бунтарями, а Рыб начнут утомлять люди
16:54
​В ПЦУ новый скандал: двух священников наказали из-за Филарета
16:34
Один из лучших теннисистов мира приблизился к легендарному рекорду
16:27
​В Киеве неадекват с пистолетом устроил стрельбу по людям: видео
15:57
Появились фото нового пополнения "бригады 200" на Донбассе
15:46
Один из лучших футболистов мира сделал сенсационное заявление
15:28
Школьников в Украине будут учить о гражданской войне на Донбассе: министр удивила заявлением
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Защитить верующих и имущество: Филарет обратился за помощью к Авакову

воскресенье, 23 июня 2019, 18:21
переглянути новину українською

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского патриархата от "противоправных действий ПЦУ".

Фотокопию его обращения обнародовал протоиерей Николай Лагодич в Facebook.

В документе в частности отмечается, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит главу МВД дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщал "Апостроф", православная церковь Украины временно запретила служения двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви".

Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что почетный патриарх ПЦУ Филарет не слышит доводов о своем ошибочном мнении.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: