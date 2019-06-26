Суд пояснил свое решение по проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве

Окружной административный суд Киева пояснил свое скандальное постановление отменить решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

Так, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" к Киевскому городскому совету и признал противоправными и отменил соответствующие переименования.

Отмечается, что данное решение было принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.

Кроме того, в заявлении пресс-службы указано, что "суд принял во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено Киевгорсоветом во время совершения действий по изменению названия проспектов".

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях резко отреагировали на решение Окружного административного суда Киева об отмене переименования проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть столицы будет подавать апелляцию на решение Окружного административного суда.