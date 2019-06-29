"Миллионы" туристов: сеть впечатлили свежие фото из Крыма

В интернете обнародовали свежие фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, которые показывают реальную ситуацию с туристами на полуострове.

Соответствующие снимки размещены на странице "Красуня Крымская" в Twitter.

‏"Ялта сегодня (27 июня, - "Апостроф"). В тринадцатом часу. Людей столько, что просто ужас. А как хорошо, что сердце захватывает", - сказано в иронической подписи.

Так, на фото запечатлены немногочисленные прохожие, толп туристов, как это бывало до оккупации полуострова Россией, нет.

"Них*ра. Не сезон еще", "Скоро туда ехать будут только по приговору суда", "Ну, фото, видео, свидетельства очевидцев, но где же ваши факты?", "Россияне пишут о "миллионах туристов", "Вывсеврете", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

Кроме того, в мае стало известно, что оккупационные власти Крыма во всю готовятся к сезону отпусков у туристов, однако лучшие курорты полуострова просто-напросто пустуют.