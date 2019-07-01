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Решите нашу судьбу: узник Кремля выдал мощное обращение к Зеленскому

понедельник, 01 июля 2019, 12:14
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Украинский пленник Кремля Павел Гриб обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с просьбой решить наконец судьбу политзаключенных путинского режима.

Соответствующее обращение опубликовал в Facebook его отец Игорь Гриб в 21 день рождения сына.

"Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужденный за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими узниками от имени всех украинских военных, политзаключенных путинского режима, обращаюсь к украинским властям, Президенту Украины, депутатов Верховной Рады, правительства Украины - решит наконец нашу судьбу! ", - написал Павел в своем обращении.

Он также напомнил, что со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда был освобожден из плена 3-е человек прошло уже немало времени.

"Количество политзаключенных, к сожалению, только увеличивается. Сейчас их более 100 человек, в плавании каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма к поселению Уптар, Магаданской области, за то, что в свое время бросили вызов врагу и его агрессии, нас заставляют страдать, издеваются над нашей достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, изменили и разочаровались в том за что боремся, во что верим. Но несмотря на все, остаемся верными нашей идеи и Родине, за которую нам не жалко отдать самое ценное - нашу жизнь", - добавил узник Кремля.

Он, в частности, призвал украинцев не быть равнодушными и бороться за правду.

"Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военным, националистам, волонтерам и капелланам, землячествам каждого края, всем неравнодушным к нашей судьбе украинцам - не оставайтесь в стороне и не забывайте узников. Скажите свое слово о нас - дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии!", - написал Гриб.

Павел убежден, что несмотря ни на что, врага надо заставить освободить пленных и политзаключенных, а затем закрыть границы с Россией и Беларусью.

"Какое бы разочарование в Украине не было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее долг - освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Беларусью и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами. Этого мы требуем. Любая власть должна нас услышать. Любая другая политика в этом направлении, является государственной изменой. Мы так же уверены, что украинские патриоты ни какой измены не допустят. Все пленные и политзаключенные на это надеются и верят в победу.

Мы ждем официальной реакции и главное действий власти. Время пошло. Пообещали - работай", - написал пленник Кремля.

Как сообщал "Апостроф", украинский узник Кремля Владимир Балух, ранее объявил голодовку в российской колонии, бодрствует уже двое суток и не пьет воды.

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