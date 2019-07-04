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Похищенный налоговиками бизнесмен почти месяц провел в плену на турбазе под Днепром - СМИ

четверг, 04 июля 2019, 10:05
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Исчезнувший 27 мая директор компании "Софт Оил" Кирилл Суворов смог сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов.

Об этом сообщают "Подробности".

Журналистам удалось встретиться с бизнесменом, по словам Суворова, его силой заставили сесть в машину и сообщили, что везут в областную налоговую давать показания.

"Начали давить психологически, требуя подписать отказ от своей фирмы, угрожали расправой и пытками", – сообщил он.

Ранее, еще в начале мая украинская компания ООО "Софт Оил" подписала контракт на поставки масла базового в Украину, в 20-х числах в Николаев пришли два танкера с товаром, с разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито и отобраны образцы для лабораторных анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара, это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт, отметили журналисты. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн, но за день до этого директор компании исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

19 июня представители компании "Софт Оил" и адвокаты провели брифинг и заявили, что сотрудники Днепропетровской госфискальной службы похитили их директора Кирилла Суворова. Представители "Софт Оил" потребовали от Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту похищения. Владелец компании Дмитрий Олейник заявил, что Суворова похитили с целью вымогательства сотрудники фискальных органов Днепропетровской области, и, по его версии, по этой же причине они заблокировали груз на таможне.

Как выяснилось позже, что под давлением Суворов подписал требуемые документы, но вместо камеры его отвезли на загородную базу под охрану. Пока его искали родственники, на имущество компании "Софт Оил" был наложен арест решением районного суда Днепра. Сотрудники компании подали заявления о пропаже в правоохранительные органы, но реакции не получили.

"Обращались во все возможные инстанции – и суды, и райотделы, и в ГБР, в налоговую обращались – потому что знаем что возбуждено уголовное производство. Нам отвечали: нет, у нас его нету", – заявил Олейник.

За снятие ареста неизвестные просили оказать "финансовую поддержку налоговой милиции" на несколько сотен тысяч долларов, сообщил он.

Суворов провел под охраной более трех недель, как выяснил адвокат Егор Латайко, его держали в поочередно на двух загородных базах отдыха и называли это "программой защиты свидетеля".

Суворову удалось сбежать из-под охраны, и теперь он намерен использовать все возможности правосудия, чтобы наказать похитителей из налоговой.

После этих событий решение суда об аресте имущества фирмы было в срочном порядке отменено, а апелляция адвокатов ООО "Софт Оил" удовлетворена. Как сообщают журналисты, Госбюро расследований заинтересовалось этим делом. Руководство фирмы также подало заявление во все правоохранительные органы, в том числе Генпрокуратуру и СБУ.

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Раздел: ОбществоПроисшествия
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