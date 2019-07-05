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На крик сбежалось полсела: пьяный экс-депутат устроил страшное ДТП с девушкой, видео

пятница, 05 июля 2019, 20:05
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Во Львовской области пьяный экс-депутат устроил страшное ДТП - он сбил 22-летнюю девушку и протащил ее по земле.

Об этом говорится в сюжете ICTV.

По словам очевидцев, перед тем, как сесть за руль, чиновник немало выпил в местном кафе, а во время аварии просто спал за рулем автомобиля.

Отмечается, что разъяренные люди на месте аварии были готовы устроить самосуд над бывшим депутатом, но его спасли полицейские.

Девушка получила очень тяжелые травмы, на ее крик после ДТП сбежалось полсела.

Как оказалось, пьяный водитель - это 60-летний бизнесмен и бывший районный депутат Николай Янюк. Экспертиза доказала, что в его крови был алкоголь.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что 4 июля на одном из отрезков трассы Киев-Ковель-Ягодин вблизи населенного пункта Сарны Ровенской области произошло смертельное ДТП.

1 июля в Словакии в результате ДТП пострадала украинская певица Иванна Багова. В момент аварии в автомобиле с девушкой находились водитель и ее мать.

На Майдане Независимости простились с известной волонтеркой Мариной Шеремет, которая 1 июля погибла в ДТП в Черниговской области.

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