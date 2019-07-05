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В Украине поймали педофила, "работавшего" на курортах: фото из архива подозреваемого

пятница, 05 июля 2019, 16:29
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Киберполиция задержала педофила, который совершал распутные действия в отношении маленьких детей в курортном поселке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как выяснилось, 53-летний иностранец орудовал в Одесской области. Он совращал девочек в возрасте от 5 до 9 лет, которые приезжали на отдых с родителями. Злоумышленник фиксировал действия сексуального характера с детьми на фото и видео. Далее он размещал полученный контент на закрытых форумах в DarkNet.

"Во время мониторинга сети, работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео была 7-летний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего иностранца, причастного к растлению детей и создание детской порнографии", - говорится в сообщении.

Имея вид на жительство, человек занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Он занимался поиском возможных гостей, их поселением и помогал по хозяйству в течение их пребывания на отдыхе. Предпочтение оказывал семьям с детьми.

Втираясь в доверие к малолетним девочкам, злоумышленник создавал условия, когда он оставался с ребенком наедине и склонял его к половому сношению.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В его доме в Одесской области проведен обыск, откуда изъята компьютерная техника, на которой размещались файлы с детской порнографией. На видео, которое было обнаружено на его компьютере, полицейские также обнаружили и другие факты развращения. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают всех детей, ставших его жертвами. Технику направили на экспертизу.

Задержанному объявлено о подозрении по статье 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении ему подозрения по статье 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", в Черниговской области полиция задержала педофила-рецидивиста, который ездил по поселкам и приставал к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

Напомним, профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о создании реестра педофилов.

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