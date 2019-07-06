Спустились в катакомбы и пропали: под Одессой произошло серьезное ЧП с туристами

В субботу, 6 июля, в одесских катакомбах потерялись пять туристов - они спустились под землю и не вышли на поверхность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский.

По его словам, инцидент произошел в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области

"6 июля в 13:20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация о том, что группа неизвестных лиц… спустились в катакомбы системы "Центральная". В установленное контрольное время - в субботу в 09:00 - они на связь не вышли", - отметил Покровский.

Через некоторое время он обновил свой пост и сообщил, что пропавших обнаружили, с ними все хорошо.

Как сообщал "Апостроф", 5 июня несколько сотен туристов из Украины летели на турецкий курорт Мармарис, однако из-за технических проблем приземлились в аэропорту Анталии.

Ранее украинские туристы попали в ЧП в аэропорту в Италии.

В январе текущего года в Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников. Вскоре одного из них нашли мертвым, еще один мужчина пропал без вести.