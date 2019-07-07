ВСУ мощно отомстили боевикам: появились данные о потерях врага на Донбассе

Украинские военные продолжают мстить боевикам за своих погибших побратимов - у врага значительные потери.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Александр Чернов.

По его словам, в центральную районную больницу оккупированного Новоазовска в воскресенье, 7 июля, поступило минимум 2 раненых боевика.

"Морг - сегодня минимум 1 оркотруп. За 1-7 июля в морге минимум 3 оркотрупа + 1 увезли сразу в направлении Таганрога. Неплохая по утилизации орков "на югах" неделя! ВС Украина - даешь по нарастающей!" - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.

Ранее бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.