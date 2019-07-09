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Бабахнуло сильно: боевики опубликовали странное видео "удара по ВСУ"

вторник, 09 июля 2019, 09:26
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В сети опубликовали странное видео якобы удара боевиков по украинским позициям воинов ВСУ.

Об этом сообщает ветеран АТО Андрей Шор на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел между городом Марьинка и поселком Александровка.

"А вот и видео от сепаров пуска УРки по бойне между Марьинкой и Александровкой появилось", - отметил Шор.

Как пишут в Telegram-канале "Неофициальный Безсонов", который связывают с начальником так называемой пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниилом Безсоновым, что неопознанный летающий горящий объект упал на позиции ВСУ и "там что-то взорвалось".

Как сообщал "Апостроф", 6 июля боевики обстреляли жилые дома на Донбассе, расположенные в поселке Новгородское (Донецкая область), в результате чего один человек получил травмы.

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