Бабахнуло сильно: боевики опубликовали странное видео "удара по ВСУ"

В сети опубликовали странное видео якобы удара боевиков по украинским позициям воинов ВСУ.
Об этом сообщает ветеран АТО Андрей Шор на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел между городом Марьинка и поселком Александровка.
Как пишут в Telegram-канале "Неофициальный Безсонов", который связывают с начальником так называемой пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниилом Безсоновым, что неопознанный летающий горящий объект упал на позиции ВСУ и "там что-то взорвалось".
Как сообщал "Апостроф", 6 июля боевики обстреляли жилые дома на Донбассе, расположенные в поселке Новгородское (Донецкая область), в результате чего один человек получил травмы.