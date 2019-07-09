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Кабину разнесло полностью: появились фото смертельного ДТП с грузовиком на трассе Киев-Одесса

вторник, 09 июля 2019, 10:31
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На трассе Киев-Одесса в жуткую аварию попали два грузовика-зерновоза, погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло возле села Знаменка Великомихайловского района. Там врезались два грузовых автомобиля марки МАН, а один из них перевернулась.

В результате аварии на месте погибли от полученных травм оба водителя транспортных средств. Также скончался и пассажир одного грузовика.

По данным ресурса "Киев Оперативный", от удара кабину одного авто разнесло полностью. Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения.

Событие квалифицированы по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал "Апостроф", 8 июля в Харьковской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

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