Под Ивано-Франковском семья с детьми попала в смертельную аварию: фото

В среду, 10 июля в селе Княжелука Ивано-Франковской области двое детей погибли вследствие автомобильной аварии, также ранения получили двое взрослых – женщина и мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции области на странице в Facebook.

Авария случилась приблизительно в 21:15, столкнулись Ford и Kia. Пассажиры Ford были госпитализированы, однако детям не успели предоставить помощь. Также был доставлен в больницу водитель Kia 1984 года рождения.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины. Водитель Kia пока обозначен главным подозреваемым в нарушении ПДД, приведшим к смерти.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в оккупированном Крыму в результате столкновения грузовика MAN и легкового автомобиляпогибли три человека, в том числе двое детей.