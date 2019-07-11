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Под Полтавой 28-летний парень устроил кровавую расправу над родителями: детали убийства

четверг, 11 июля 2019, 12:30
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В одном из сел Полтавской области правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который топором зарубил собственных отца и мать.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, между ранее судимым молодым человеком и его отцом возникла ссора. После этого сын взял топор и нанес удар по шее отца. От полученных травм потерпевший 1970 года рождения умер на месте.

На этом молодой мужчина не остановился, зашел в комнату к спящей матери и также ударил ее топором по шее. После преступник схватил нож и также нанес ним удары по шее женщины. Она также умерла на месте убийства.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Скадовске Херсонской области произошла страшная трагедия: целую семью - женщину и ее двух детей - обнаружили мертвыми.

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