Гиблое место: в сети показали "толпы" туристов в Крыму и сравнили с Одессой, фото

В интернете обнародовали свежие фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма и сравнили пляжи полуострова с Одессой.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%".

‏Так, на пляже "Мохито" в Судаке продолжают пустовать лежаки, несмотря на то, что уже почти середина июля.

В Ялте на пляжах тоже нет аншлага, но и погода там не очень способствует загару.

В Алупке ситуация аналогичная, но пользователи сети сравнивают ее еще и с Одессой, где в любую погоду летом на пляже множество отдыхающих.

"Гиблое место", "Курорта больше нет", - комментируют фото, сделанные в Крыму, в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.