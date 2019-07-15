Умерла жизнь: появились свежие фото пляжей в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму по-прежнему не наблюдается "аншлага" на пляжах, несмотря на все заверения местных "властей" об успешном сезоне.

Соответствующие снимки обнародованы на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"В Судаке тоже очень много людей, только мест на лежаках не хватает", - указано в ироничной подписи.

Так, на фото зафиксирован немноголюдный пляж и пустые лежаки.

Аналогичная ситуация наблюдается в Ялте.

В Щелкино даже на выходных отдыхающих немного.

"Умерла жизнь", "Просто несезон", "Осталось еще подождать", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.