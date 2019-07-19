На Донбассе погиб 28-летний снайпер ВСУ: фамилия и подробности о бойце

В четверг, 18 июля, в зоне военного конфликта на Донбассе погиб 28-летний снайпер ВСУ Богдан Бигус из Хмельницкого, который подорвался на растяжке.

Об этом сообщает Ukr_Che в Twitter.

Известно, что военный возвращался с боевого задания со своим другом и наткнулся на растяжку. Из-за значительных осколочных ранений он погиб на месте. Его товарища госпитализировали. У молодого человека осталась мама, жена и двое маленьких детей.

Уточняется, что молодой человек служил в восьмом отдельном полку специального назначения Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Хмельницком. Был направлен в зону боевых действий.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом простились с погибшим на Донбассе 31-летним бойцом Дмитрием Лисоволом.

Также стало известно о смерти известной воина-добровольца АТО.