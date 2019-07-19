Общение на "высшем уровне": сети бурно обсуждают скандальное видео с Зеленским и Полтораком

В интернете бурно обсуждают скандальное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.

Так, на кадрах зафиксировано, как Зеленский якобы резко толкает Полторака. Инцидент произошел во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях.

В сети активно комментируют ролик, называя такое поведение главы государства недопустимым.

"Общение на "высшем уровне", "Некрасиво как", "Стыдно за гаранта", - пишут в интернете.

Появилось и полное видео презентации модулей, на которой присутствовали Зеленский и Полторак.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду, который состоялся 1-3 июля 2019 года.

Между тем, в Харькове повеселили странным объявлением, которое якобы повесили накануне приезда Зеленского в город.