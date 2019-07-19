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Весь город в дыму: стало известно о серьезном ЧП в оккупированном Крыму

пятница, 19 июля 2019, 22:17
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В Армянске (оккупированный Российской Федерацией Крым) заговорили о новых выбросах химических веществ в воздух.

Об этом свидетельствует скриншот обсуждения ситуации на одном из местных форумов, обнародованный на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

Так, инициатор дискуссии рассказал, что в ночь на пятницу, 19 июля, в городе сильно воняло, а утром начало першить горло.

"Я открою вам секрет, эти выбросы бывают периодически на протяжении 50 лет", "Не трындите, такой катастрофы, как сейчас, никогда не было еще. Были мелочные, сейчас глобальные. Или вы пытаетесь поколебать или усыпить бдительность населения. Через некоторое время это может вылезти в большие серьезные болячки", "Весь город в дыму был вчера", "Вонь стояла жуткая", "А еще нет жары ночью… Готовьтесь", - пишут местные жители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете двумя фото показали ситуацию с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму и Бердянске Запорожской области.

Также появились фото и видео "очередей" из желающих отдохнуть в Крыму.

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