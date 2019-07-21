Пассажиры отличились жлобским поведением в самолете из Киева в Амстердам: фото

В субботу, 20 июля, украинские пассажиры отличились поведением в самолете Киев-Амстердам.

Об этом сообщает пользователь сети Ярослава Грес.

Инцидент произошел на лайнере авиакомпании МАУ. По словам очевидицы, самолет только коснулся полосы, а некоторые пассажиры уже выстроились в очередь на выход.

"Стюардесса несколько раз просит в микрофон пассажиров сесть. Ноль реакции. Она подходит и вежливо, настойчиво, при этом очень мягко объясняет, что есть правила авиационной безопасности, что если самолет затормозит, все упадут, что нельзя открывать полки с чемоданами, потому что если чемодан упадет, он может ударить других пассажиров и тд. Это длится 10 минут", - написала Ярослава и опубликовала фото женщины с детьми, которая пререкалась с борт-проводником.

По словам очевидицы, другие пассажиры уже в автобусе пытались объяснить женщине, что она не права, однако та не посчитала себя виноватой.

"Не собираемся это обсуждать. Это наше личное дело", - ответила она, пока ее дети смущенно улыбались.

Ярослава подчеркнула, что не представляет себе подобную ситуацию ни в одном самолете европейской авиакомпании.

"Потому что решение быть в Европе и быть Европой это не только подписи на официальных бумагах, но и ответственность каждого из нас работать над собой. Принять правила игры. Уважать друг друга. Или хотя бы просто не быть жлобом", - констатировала она.

Как сообщал "Апостроф", в самолете "Москва-Симферополь" неадекватный мужчина затеял драку и получил смертельный удар, после приземления лайнера врачи не смогли спасти дебошира.