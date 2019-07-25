Жара до +32, но с дождями: синоптики озвучили прогноз на выходные

В субботу, 27 июля, в Украине ожидается солнечная погода, за исключением семи областей.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, температура воздуха ночью составит в среднем +16+18 градусов, днем +27+29. Осадки вероятны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

28 июля будет примерно такая же синоптическая ситуация, в некоторых регионах температура воздуха достигнет +32 градусов днем.

Стоит добавить, что, по прогнозам синоптиков, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

Подробнее о погоде в последнюю неделю июля читайте в материале "Апострофа": Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю.