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​Целый август впереди: в сети показали провал очередного турсезона в Крыму, фото

воскресенье, 28 июля 2019, 16:59
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Несмотря на то, что впереди еще целый месяц лета, на крымских пляжах практически отсутствуют туристы.

Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Снимки, сделанные в Черноморском, Штормовом и Судаке, дают понять, что в оккупированный Крым с года в год приезжает все меньше и меньше отдыхающих.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму туристов не прибавилось, даже в разгар сезона.

Также сообщалось, что на полуострове по-прежнему ситуация с туристами остается плачевной, о чем свидетельствуют свежие фото пляжей.

Ранее одно из топовых российских СМИ опубликовало статью, в которой говорилось, что с начала аннексии Крыма ситуация на полуострове лишь ухудшилась – цены стали неадекватно высокими, а инфраструктура и сервис остались на советском уровне. При этом Керченский мост никак не поспособствовал решению проблем в Крыму.

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