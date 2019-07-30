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Кандидат на премию Дарвина: на курорте Коблево на видео сняли жуткое ЧП с туристом

вторник, 30 июля 2019, 12:24
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В поселке Коблево Николаевской области турист облил себе плавки жидкостью для розжига огня, а товарищ его подпалил.

Видео об этом опубликовало издание Новости N, отметив, что его автором является местная предпринимательница Анастасия Погосова.

Так, мужчины решили пожарить шашлык на мангале на территории базы отдыха. Один из них неаккуратно выплеснул в мангал жидкость для розжига огня, вылив часть себе на плавки. В этот момент другой мужчина разжег огонь и пламя перескочило на плавки. Мужчина в панике убежал в неизвестном направлении.

Местные жители сообщили, что пострадавший был доставлен в больницу, у него ожоги 25% тела.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео еще одного кандидата на премию Дарвина. В Камчатском крае (Россия) мужчина заснял на камеру, как спровоцировал медведя и в итоге получил травму руки.

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