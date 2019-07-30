​Послезавтра август: появились свежие фото "толп" туристов в Крыму

В сети показали новые фото из оккупированого Россией Крыма, где, несмотря на разгар сезона, практически нет отдыхающих.

Соответствующие снимки опубликовала RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Гурзуф. Послезавтра август. В фантановазоне Эля из Нижневартовска", - написала блогер.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото пустых пляжей в Ялте и Курортном в оккупированном Россией Крыму.

Ранее в сети были опубликованы фото из курортного поселка Кирилловка Запорожской области, где в разгар сезона замечено множество отдыхающих, а люди просто не помещаются на пляжах и стоят в очередях, чтобы попасть к морю.

Напомним, на курортах в оккупированном Россией Крыму уже который год подряд пустуют пляжи из-за отсутствия туристов.