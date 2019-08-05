В Киеве таксист посадил пассажира на цепь в подвале: жуткие подробности и фото

В Киевской области задержали водителя такси, который приковал пассажира цепью в подвале.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Потерпевший 38-летний житель города Сумы сам позвонил в полицию и рассказал, что его насильно удерживали в подвале. Он пояснил, что заказал такси в свой город, не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир отметил, что на счету нет денег.

Водитель пошел ему на встречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что человек имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали. Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось получить деньги, которые в сумме 7 тысяч гривен, он должен был за поездку.

Таксист в наказание для "зайца" привез пассажира в свой гараж в селе Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл. Но пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 часов.

Полицейские задержали водителя такси по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В связи с этим, открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

В сети пользователи прокомментировали происшествие.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 31 июля на Новоирпенской трассе в Киеве мужчина-таксист подобрал пассажирку, после чего завез в лес и изнасиловал ее.